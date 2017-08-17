Лучший бомбардир «Халл Сити» Слуцкого из-за травмы выбыл на полгода

Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит не менее шести месяцев из-за травмы, полученной в домашнем матче третьего тура чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3), сообщается на официальном сайте «тигров».

Напомним, 27-летний уругваец начал встречу в стартовом составе, однако в конце игры после падения в штрафной площади соперника покинул поле на носилках.

Проведенное медобследование показало, что у Эрнандеса повреждено ахиллово сухожилие. Футболисту уже сделали операцию.

Эрнандес в стартовавшем сезоне в трех матчах забил три мяча, являясь лучшим бомбардиром команды, которую возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.