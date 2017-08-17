Лучший бомбардир «Халл Сити» Слуцкого из-за травмы выбыл на полгода
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит не менее шести месяцев из-за травмы, полученной в домашнем матче третьего тура чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3), сообщается на официальном сайте «тигров».
Напомним, 27-летний уругваец начал встречу в стартовом составе, однако в конце игры после падения в штрафной площади соперника покинул поле на носилках.
Проведенное медобследование показало, что у Эрнандеса повреждено ахиллово сухожилие. Футболисту уже сделали операцию.
Эрнандес в стартовавшем сезоне в трех матчах забил три мяча, являясь лучшим бомбардиром команды, которую возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.
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