Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Лучший бомбардир «Халл Сити» Слуцкого из-за травмы выбыл на полгода

Источник:  ФК «Халл Сити»Комментарии

Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит не менее шести месяцев из-за травмы, полученной в домашнем матче третьего тура чемпионшипа с «Вулверхэмптоном» (2:3), сообщается на официальном сайте «тигров».

Напомним, 27-летний уругваец начал встречу в стартовом составе, однако в конце игры после падения в штрафной площади соперника покинул поле на носилках.

Проведенное медобследование показало, что у Эрнандеса повреждено ахиллово сухожилие. Футболисту уже сделали операцию.

Эрнандес в стартовавшем сезоне в трех матчах забил три мяча, являясь лучшим бомбардиром команды, которую возглавляет бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Как справится Слуцкий с навалившимися проблемами? К итогам проигранного матчаКак справится Слуцкий с навалившимися проблемами? К итогам проигранного матчаАвтор «Советского спорта» о первом поражении Леонида Слуцкого.«Кардифф» отказался продавать форварда Зохоре в «Халл» за 11 млн евроКак сообщает Sky Sports, «Кардифф» отказался продавать «Халлу» форварда Кеннета Зохоре.Вой волков. Кому Слуцкий проиграл в чемпионшипеВой волков. Кому Слуцкий проиграл в чемпионшипе«Халл» под руководством Леонида Слуцкого впервые проиграл в официальном матче. «Советский спорт» рассказывает, как это могло случиться.ЦСКА обыграл «Янг Бойз» в ЛЧ, бой Хабиба с Фергюсоном вновь отменен и первое поражение Слуцкого в чемпионшипе. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Леонид Слуцкий: Разочарован итогом матча, но горжусь своими игрокамиГлавный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче третьего тура чемпионшипа.
Футбол
Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом
Футбол
«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат»
Футбол
Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»
Хоккей
Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победу
все новости
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Абель Эрнандес
Абель Эрнандесвсе новости
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости