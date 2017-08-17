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Джон Таварес: Переговоры о новом контракте будут отвлекать, но я останусь самим собой

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Центрфорвард «Айлендерс» Джон Таварес рассказал, что переговоры о новом контракте не мешают ему готовиться к сезону.

- Я никогда не тороплюсь. Я пытаюсь понять суть дела, оставаться на связи, не обсуждать детали публично. Пока все идет хорошо. При подписании контракта нужно принимать во внимание многие вещи. Не думаю, что публичное обсуждение нюансов наших переговоров с Гартом (Сноу, генеральным менеджером) и Дугом (Уэйтом, тренером) принесет пользу.

Если рассматривать переговоры как отвлекающий фактор, то они точно будут отвлекать от работы. Но я не собираюсь думать и переживать по поводу контракта каждый день. Я останусь самим собой, буду готовиться к сезону как обычно, постараюсь быть хорошим капитаном, партнером, игроком. Многие уже знают мой подход к делу. Я понимаю, почему журналисты задают такие вопросы. Но я и вся команда можем отвечать только за свое отношение к работе. Мы хотим стать лучше и добиться своего, - передает слова Тавареса официальный сайт НХЛ.

Напомним, что форвард провел в НХЛ 587 матчей и набрал в них 537 (235+302) очков. В 2011 году он подписал шестилетний контракт, который приносит ему в среднем по $5,5 млн за сезон. 1 июля 2018 года Таварес может получить статус неограниченно свободного агента.

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