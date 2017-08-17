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Леон Драйзайтль: «Эдмонтон» готов сделать шаг вперед

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль прокомментировал подписание нового контракта на восемь лет и $ 68 млн.

Я не собирался никуда уходить, не собирался подписывать контракт с другой командой. Такая мысль мне даже в голову не приходила. Я хотел остаться в «Эдмонтоне», мне здесь очень комфортно. У нас отличная команда, мы на многое рассчитываем.

Коннор - лидер команды. Тут не может быть никаких сомнений.. Если я могу чем-то ему помочь, я это сделаю. Мы хотим вести команду за собой. Вся наша команда, а не только Коннор и я, готова сделать следующий шаг. Нам нравится играть вместе, и я очень рад, что мы договорились, - приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Драйзайтль был задрафтован «Ойлерз» под третьим номером в 2014 году. В НХЛ он провел 191 матч и набрал в них 137 (50+87) очков.

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