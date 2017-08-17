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Медведева и Дериглазова претендуют на звание спортсменки года по версии WSF

Источник:  WSFКомментарии

Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева и олимпийская чемпионка фехтовальщица Инна Дериглазова претендуют на звание спортсменки года в индивидуальных видах спорта по версии международной организации Women’s sports foundation (WSF).

Всего на звание спортсменки года номинированы десять человек. Кроме Медведевой и Дериглазовой на награду также претендуют:

Хизер Бергсма (США, конькобежный спорт)

Анна Гассер (Австрия, сноуборд)

Кэтлин Ледеки (США, плавание)

Татьяна Макфадден (США, паралимпийский спорт, легкая атлетика)

Ребекка Майерс (США, паралимпийский спорт, плавание)

Рю Со Ен (Южная Корея, гольф)

Микаэла Шиффрин (США, горнолыжный спорт)

Элейн Томпсон (США, легкая атлетика)

Голосование на официальном сайте организации продлится до 27 августа. Победитель будет определен по итогам голосования и выбора комитета по награждениям. Церемония награждения запланирована на 18 октября 2017 года.

В прошлом году спортсменкой года в индивидуальных видах спорта была признана двукратная олимпийская чемпионка по боксу Кларисса Шилдс.

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