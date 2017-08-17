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Зарплата игроков Team Liquid составляет $100-200 тысяч в год

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CEO Team Liquid Виктор Гуссенс рассказал о годовой зарплате игроков по Dota 2 порталу The Verge.

Организация платит игрокам от 100 до 200 тысяч долларов в год. Кроме этого, она берет на себя расходы по организации буткемпа, предоставляет любые компьютеры для тренировок, а также оплачивает услуги психолога. 

Призовые за первое место на The International 2017 — 10 862 683 долларов были разделены на восемь частей. Свои доли получили пять игроков, тренер, менеджер и организация.

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