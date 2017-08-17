Луис Суарес пропустит месяц из-за травмы
Источник: ФК «Барселона»Комментарии
Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2), сообщается на официальном сайте каталонского клуба.
На восстановление 30-летнему уругвайцу потребуется около четырех недель.
Таким образом, Суарсес пропустит матчи «Барселоны» в чемпионате Испании с «Бетисом» (20 августа), «Алавесом» (26 августа), «Эспаньолом» (9 сентября) и «Хетафе» (17 сентября). Не поможет форвард и сборной Уругвая, которая в отборочном цикле чемпионата мира-2018 встретится с Аргентиной (1 сентября) и Парагваем (6 сентября).
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