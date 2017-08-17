Луис Суарес пропустит месяц из-за травмы

Александр Мостовой: Пока у «Барсы» есть Месси, им нечего бояться

Александр Мостовой: Пока у «Барсы» есть Месси, им нечего бояться Экс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим мнением относительно суперкубка Испании и рассказал о многом другом.

Бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Вальдес принял решение завершить карьеру Бывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

«Тоттенхэм» заявил «Барселоне», что Алли не продается Руководство «Барселоны» продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.