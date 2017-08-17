Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Суарес пропустит месяц из-за травмы

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2), сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

На восстановление 30-летнему уругвайцу потребуется около четырех недель.

Таким образом, Суарсес пропустит матчи «Барселоны» в чемпионате Испании с «Бетисом» (20 августа), «Алавесом» (26 августа), «Эспаньолом» (9 сентября) и «Хетафе» (17 сентября). Не поможет форвард и сборной Уругвая, которая в отборочном цикле чемпионата мира-2018 встретится с Аргентиной (1 сентября) и Парагваем (6 сентября).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Мостовой: Пока у «Барсы» есть Месси, им нечего боятьсяАлександр Мостовой: Пока у «Барсы» есть Месси, им нечего боятьсяЭкс-игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой поделился своим мнением относительно суперкубка Испании и рассказал о многом другом.Вальдес принял решение завершить карьеруБывший голкипер «Барселоны» и сборной Испании Виктор Вальдес завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает Mundo Deportivo.«Барселона» презентовала ПаулиньоПолузащитник Паулиньо представлен в качестве игрока «Барселоны», сообщает официальный твиттер клуба.«Тоттенхэм» заявил «Барселоне», что Алли не продаетсяРуководство «Барселоны» продолжает вести поиски усиления состава. Об этом сообщает The Sun.Дембеле останется во Франции, пока «Боруссия» не продаст его в «Барселону»Полузащитник «Боруссии» (Дортмунд) Усман Дембеле не собирается возвращаться в команду, пока не решится вопрос с его переходом в «Барселону», сообщает Sky Sports.
Футбол
Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом
Футбол
«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат»
Футбол
Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»
Хоккей
Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победу
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости