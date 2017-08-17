Кристиан Хорнер: Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл», если получит машину, на которой сможет выигрывать

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что конкуренты не смогут переманить к себе голландского пилота Макса Ферстаппена.

«Не думаю, что он перейдет в другую команду, – приводит Autosport.com.ru слова Хорнера. – Как и любой человек его возраста, он довольно нетерпим, однако Макс понимает, куда идет наше развитие. Как только мы решили проблемы начала сезона, результаты поползли вверх.

Нам нужно предоставить ему конкурентоспособную машину, на которой он сможет выигрывать. Уверен, что в этом случае Макс не уйдет в другую команду».

Напомним, после 11 этапов нынешнего сезона Ферстаппен занимает шестое место в общем зачете пилотов, отставая на 49 очков от Кими Райкконена из «Феррари» и на 50 – от своего партнера Даниэля Риккардо.

Лучшим результатом для 19-летнего голландца в нынешнем сезоне является третье место на втором этапе Гран-при Китая.