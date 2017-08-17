Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Перкинсу

Источник:  Официальный интернет-портал правовой информацииКомментарии

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бронзовому призеру Олимпиады-2012 по велоспорту на треке австралийцу Шейну Перкинсу.

«Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 г. в Австралии», - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее Перкинс сообщил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Спортсмен уточнил, что не откажется от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское.

Перкинс завоевал бронзовую медаль на лондонской Олимпиаде-2012 года в спринте. Он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Путин поздравил Ласицкене с защитой титула чемпионки мираПрезидент России Владимир Путин поздравил прыгунью в высоту Марию Ласицкене с победой на чемпионате мира в Лондоне.Евгений Малкин: Мне Путин не звонил, я не Александр ОвечкинФорвард «Питтсбурга» Евгений Малкин на церемонии вручения «Харламов Трофи» ответил на вопросы пользователей сайта «Советского спорта».Владимир Путин: Развитие спорта - одно из приоритетных наравленийПрезидент России Владимир Путин поздравил граждан России с днем физкультурника.В интернете появились фото болельщика с надписью «Putin», выбежавшего на поле в матче за Суперкубок УЕФАВ социальных сетях распространяется фотография болельщика, который выбежал на поле после окончания матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед» в Скопье, сообщает Znak.com. На снимке со спины у фаната видна надпись «Putin».Василевский победил бразильца в Сочи и получил награду из рук Владимира ПутинаРоссийский боец Вячеслав Василевский победил бразильца Луиса Мело на Международном турнире по профессиональному боевому самбо «Плотформа S-70», который прошел 8 августа в Сочи.
Футбол
Эмери не рассчитывает на Дракслера и готов отпустить его этим летом
Футбол
«Советскому спорту» стало известно о финансовых проблемах ФК «Ахмат»
Футбол
Матюиди завершил медосмотр в «Ювентусе»
Хоккей
Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победу
все новости
Владимир Путин
Владимир Путинвсе новости
Шейн Перкинс
Шейн Перкинсвсе новости