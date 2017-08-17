Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Перкинсу

Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство бронзовому призеру Олимпиады-2012 по велоспорту на треке австралийцу Шейну Перкинсу.

«Принять в гражданство Российской Федерации Перкинса Шейна Алана, родившегося 30 декабря 1986 г. в Австралии», - говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Напомним, ранее Перкинс сообщил, что Федерация велосипедного спорта России предоставила ему возможность отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио. Спортсмен уточнил, что не откажется от австралийского гражданства, несмотря на намерение принять российское.

Перкинс завоевал бронзовую медаль на лондонской Олимпиаде-2012 года в спринте. Он является двукратным чемпионом мира (2011, 2012), серебряным (2010) и бронзовым (2006) призером чемпионатов мира.