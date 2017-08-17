Маурисио Перейра: «Краснодару» нужно снимать все вопросы в первом матче с «Црвеной Звездой»
Источник: ФК «Краснодар»Комментарии
Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от первого матча квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».
«Црвена Звезда» – клуб с большой историей. В «Краснодар» недавно пришел игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что «Црвена Звезда», как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жестко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля.
Думаю, что нам нужно постараться все решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой», — цитирует Перейру официальный сайт «Краснодара».
Матч
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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