Маурисио Перейра: «Краснодару» нужно снимать все вопросы в первом матче с «Црвеной Звездой»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от первого матча квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» – клуб с большой историей. В «Краснодар» недавно пришел игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что «Црвена Звезда», как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жестко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля.

Думаю, что нам нужно постараться все решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой», — цитирует Перейру официальный сайт «Краснодара».