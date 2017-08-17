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Маурисио Перейра: «Краснодару» нужно снимать все вопросы в первом матче с «Црвеной Звездой»

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился ожиданиями от первого матча квалификационного плей-офф раунда Лиги Европы с «Црвеной Звездой».

«Црвена Звезда» – клуб с большой историей. В «Краснодар» недавно пришел игрок из этой команды, Михайло Ристич. Он рассказал нам, что «Црвена Звезда», как и большинство сербских футбольных коллективов, играет очень жестко, старается навязывать соперникам борьбу на каждом участке поля.

Думаю, что нам нужно постараться все решить в первой домашней игре, чтобы на ответный матч ехать со спокойной душой», — цитирует Перейру официальный сайт «Краснодара».

Матч

Краснодар - Црвена Звезда

Место и дата

17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Голосование: Как завершится матч «Краснодар» – «Црвена Звезда»?

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