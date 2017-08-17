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Мария Шарапова: В 28 лет я не представляла, что буду играть после Олимпиады в Рио

Источник:  WTAКомментарии

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова рассказала о мыслях о завершении карьеры.

«Я начала играть на профессиональном уровне с очень раннего возраста, и иногда возникают такие моменты, когда ты хочешь почувствовать себя обычным человеком, – приводит слова Шараповой официальный сайт WTA. – Хочется побыть с друзьями и семьей, когда им это нужно, а не только тогда, когда можешь сам. Идти на очередную пресс-конференцию после поражения, получать критику в течение 15 минут после проигранного матча – все это заставляет задуматься.

И в тот период у меня действительно присутствовали мысли о завершении карьеры. Хотя теннис был основой моей жизни в течение всех 30 лет, у меня много других увлечений. Мне было 28 лет, и тогда я не представляла, что буду играть после Олимпийских игр в Рио.

Забавно, что теперь у меня совсем другая мотивация, чем была раньше. Когда ты находишься на расстоянии от чего-то, то понимаешь, чего тебе не хватает и почему. В теннисе много всего, чего я не могу получить в жизни. Я играю ради духа соперничества, ради побед вместе со своей командой, которая помогает мне быть тем игроком, каким я сейчас являюсь, и которая работает со мной на ежедневной основе».

Напомним, 30-летняя Шарапова получила wild card в основную сетку US Open. Таким образом, бывшая первая ракетка мира сыграет на турнире «Большого шлема» впервые с Australian Open-2016.

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