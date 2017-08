Месси, Буффон и Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на звание лучшего футболиста по итогам сезона-2016/17.

Всего на награду претендуют 24 игрока: Златан Ибрагимович («Манчестер Юнайтед», Англия), Лионель Месси («Барселона», Испания), Криштиану Роналду («Реал», Испания), Пьер-Эмерик Обамеянг («Боруссия Дортмунд», Германия), Леонардо Бонуччи («Милан»/»Ювентус», Италия), Джанлуиджи Буффон, Пауло Дибала(оба - «Ювентус», Италия), Даниэль Карвахаль, Тони Кроос, Марсело, Лука Модрич, Кейлор Навас, Серхио Рамос (все - «Реал»), Антуан Гризманн («Атлетико», Испания), Эден Азар, Н'Голо Канте (оба - «Челси», Англия), Андрес Иньеста, Луис Суарес (оба - «Барселона»), Гарри Кейн («Тоттенхэм», Англия), Роберт Левандовский, Мануэль Нойер, Артуро Видаль (все - «Бавария», Германия), Неймар («Барселона»/»Пари Сен-Жермен», Франция), Алексис Санчес («Арсенал», Англия).

