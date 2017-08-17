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Сергей Шляпников: Матч против Болгарии будет ключевым

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по волейболу Сергей Шляпников заявил, что стартовый матч чемпионата Европы против сборной Болгарии станет определяющим.

«Первый матч чемпионата Европы с болгарами будет определяющим для нас. Это один из самых сильных соперников в нашей группе. Не стоит сбрасывать со счетов и команду Словении, которая на предыдущем чемпионате Европы преподнесла сюрприз и вышла в финал. В целом 5-6 команд будут претендовать на медали в Польше.

«Молодежь привнесла в нашу команду азарт, желание побеждать, желание доказывать. У нас хороший сплав опыта и молодости. Молодые игроки пытаются доказать старшим, что они уже могут играть в сборной. Такой симбиоз поможет нам вырастить плеяду игроков и открыть новые имена», - цитирует Шляпникова «Р-Спорт».

Напомним, чемпионат Европы пройдет в Польше с 24 августа по 3 сентября.

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