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Владимир Гомельский: Швед однозначно нужен сборной

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский поделился мнением о лидере «Химок» Алексее Шведе в преддверии чемпионата Европы.

- Леша относится к той категории игроков, у которых если пошел бросок – держать их нереально, - рассказал Гомельский. - Швед легко, непринужденно, и, что хочется отметить отдельно, - красиво сам для себя создает моменты для атаки. Он одинаково опасен как при бросках с дальней дистанции, так и со средней, и в проходах. Индивидуально сильнейший баскетболист России! Однако Леша далеко не всегда остается командным игроком (несмотря на большое количество передач в «Химках»). Плюс сказывается характер: он может обидеться на кого угодно - судью, соперника, своего тренера – и в этом случае начинает на площадке выпендриваться, что его вовсе не красит. И тем не менее, сборной он очень нужен. Тут даже не к Алексею просьба, а к Сергею Базаревичу – чтобы нашел подход к этому игроку, правильно использовал его сильные качества и скрывал слабые. Из слабых главное – индивидуальные действия в обороне. Защищаться персонально Швед не любит и не умеет.

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