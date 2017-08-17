Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карлос Сайнс: Нужно сделать так, чтобы за подиум боролась половина стартовой решетки

Источник:  Motorsport.comКомментарии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс считает, что в Формуле-1 необходимо уравнять шансы команды в борьбе за победу.

«Я верю в равенство, – сказал испанец в интервью Motorsport.com. – В куда большее равенство. Я верю в то, что «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» необходимо и дальше выигрывать чемпионаты. Но я также верю и в то, что процесс этот должен быть чуть более захватывающим.

Нужно, чтобы за подиум могла бороться как минимум половина стартовой решетки. Сейчас этого не происходит. Без шансов. В обычных обстоятельствах ни одна из команд-середняков не может претендовать на пьедестал.

Я не разбираюсь в политике и не намерен ввязываться в эту дискуссию. Но я уверен, что им необходимо найти какое-то решение, которое позволит всем десяти командам показывать схожее время на круге».

Отметим, что за два с половиной сезона в «Торо Россо» Сайнс ни разу не финишировал выше шестого места.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хельмут Марко: Феттель хорошо отдохнет и после каникул станет еще сильнееСпортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал своего фаворита в борьбе за чемпионство.Кристиан Хорнер: Ферстаппен не уйдет из «Ред Булл», если получит машину, на которой сможет выигрыватьГлава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что конкуренты не смогут переманить к себе голландского пилота Макса Ферстаппена.Лэнс Стролл: Главная проблема «Уильямса» – стабильностьПилот команды «Уильямс» Лэнс Стролл сказал, что его коллективу не хватает стабильности.Карлос Сайнс: Не собираюсь разрывать соглашение с «Торо Россо»Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс дал понять, что готов остаться в команде на следующий сезон.Джин Хаас: В сравнении с тремя топ-командами все остальные выступают на лодкахВладелец «Хааса» Джин Хаас высказался о разнице в скорости между «Мерседесом», «Феррари», «Ред Буллом» и остальными командами.
Горнолыжный спорт
Медведева и Дериглазова претендуют на звание спортсменки года по версии WSF
Футбол
Лучший бомбардир «Халл Сити» Слуцкого из-за травмы выбыл на полгода
Футбол
Абрамович не хочет платить «Торино» 100 миллионов за Белотти
Теннис
Звонарева получила wild card на турнире в Нью-Хейвене
все новости
Мерседес
Мерседескалендарьстатистика
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Ред Булл
Ред Буллкалендарьстатистика
Торо Россо
Торо Россокалендарьстатистика
Карлос Сайнс
Карлос Сайнсвсе новости
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости