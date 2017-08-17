Карлос Сайнс: Нужно сделать так, чтобы за подиум боролась половина стартовой решетки

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс считает, что в Формуле-1 необходимо уравнять шансы команды в борьбе за победу.

«Я верю в равенство, – сказал испанец в интервью Motorsport.com. – В куда большее равенство. Я верю в то, что «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл» необходимо и дальше выигрывать чемпионаты. Но я также верю и в то, что процесс этот должен быть чуть более захватывающим.

Нужно, чтобы за подиум могла бороться как минимум половина стартовой решетки. Сейчас этого не происходит. Без шансов. В обычных обстоятельствах ни одна из команд-середняков не может претендовать на пьедестал.

Я не разбираюсь в политике и не намерен ввязываться в эту дискуссию. Но я уверен, что им необходимо найти какое-то решение, которое позволит всем десяти командам показывать схожее время на круге».

Отметим, что за два с половиной сезона в «Торо Россо» Сайнс ни разу не финишировал выше шестого места.