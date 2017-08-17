Владимир Гомельский: Хвостов должен быть стартовым разыгрывающим

Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский прокомментировал роль Дмитрия Хвостова в сборной России накануне предстоящего чемпионата Европы.

- Мы помним, как два года назад Хвостов был безусловно лучшим игроком нашей команды на Евробаскете-2015, - отметил Гомельский. - Он давно в сборной и до сих пор прибавляет. Да, у него был сезон лучше, чем предыдущий, но и последний год Дима провел на очень высоком уровне. Мне нравится такая динамика. Я ведь сам разыгрывающий и многих разыгрывающих видел – основная претензия к Хвостову еще лет шесть тому назад была в том, что он плохо раздавал передачи. Больше такой проблемы нет! Он раздает, и раздает стабильно – как на скорости, так и в позиционном нападении. В общем, Хвостов в настоящий момент – определенно стартовый разыгрывающий нашей команды.