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Надсон вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Источник:  ФК «Крылья Советов»Комментарии

Защитник «Крыльев Советов» Жозе Надсон, пропустивший по семейным обстоятельствам предсезонные сборы и старт первенства ФНЛ, присоединился к команде.

«Сейчас Жозе Надсон занимается в двухразовом режиме: в общей группе и выполняет индивидуальные упражнения», - говорится на официальном сайте самарцев.

Напомним, бразилец выступает за «Крылья» с 2013 года, проведя 90 игр в различных турнирах.

Команда Андрея Тихонова в пятницу отправится на выездной матч 9-го тура ФНЛ с «Тюменью».

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