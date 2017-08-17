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Владимир Гомельский: Кулагина-младшему пока не хватает авторитета

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта» Владимир Гомельский поделился мнением о выступлении Михаила Кулагина в последних товарищеских матчах национальной команды.

- Заметьте – старший из братьев Кулагиных предложение продлить контракт с ЦСКА в этом году не получил. А Миша в армейском клубе остался. Это о много говорит, - рассказал Гомельский. - На турнире в Казани в матче с немцами он забил четыре «трешки» подряд всего за полторы минуты. Против Исландии набрал 20 очков. Да, матчи – товарищеские, но такое выступление – тоже показатель готовности Кулагина к выступлению в сборной. Мне бы хотелось, чтобы Миша лучше руководил игрой как первый номер, но для этого нужен авторитет. Не может он пока поднять голос и сказать Мозгову и Шведу: «Ты идешь туда, ты туда, и ждите – получите мяч, когда я так решу!». Но Кулагин-младший к этому двигается. И в России, где давно есть проблемы с разыгрывающими, Миша – просто луч света в темном царстве.

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