Игорь Яновский: Никогда не обращал внимания на неудачную серию Акинфеева в Лиге чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».

«Во втором тайме Игорь фантастическим образом парировал удар под перекладину с близкого расстояния. А это был стопроцентный голевой момент. Также он еще несколько раз здорово выручил свою команду.

Безусловно, Игорь — лидер коллектива, капитан. Его вклад в успехи ЦСКА последних лет очень высок. Поэтому я никогда не обращал внимание на его неудачную серию игр в Лиге чемпионов», - цитируют Яновского «Известия».