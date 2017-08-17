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Игорь Яновский: Никогда не обращал внимания на неудачную серию Акинфеева в Лиге чемпионов

Источник:  ИзвестияКомментарии

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Игорь Яновский прокомментировал игру голкипера армейцев Игоря Акинфеева в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов со швейцарским «Янг Бойз».

«Во втором тайме Игорь фантастическим образом парировал удар под перекладину с близкого расстояния. А это был стопроцентный голевой момент. Также он еще несколько раз здорово выручил свою команду.

Безусловно, Игорь — лидер коллектива, капитан. Его вклад в успехи ЦСКА последних лет очень высок. Поэтому я никогда не обращал внимание на его неудачную серию игр в Лиге чемпионов», - цитируют Яновского «Известия».

Матч

Янг Бойз - ЦСКА - 0:1 (0:0)

Голы

Нуху 90 (0:1 - автогол).

Состав

Янг Бойз: фон Бальмоос, Мбабу, фон Берген, Бенито, Нуху, Раве (Фасснахт, 73), Бертоне, Саного, Сулеймани, Ассале (Нсаме, 85), Оаро

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Миланов, 73), Головин, Вернблум, Витиньо, Чалов (Оланаре, 54 Натхо, 90)

Предупреждения:

Бертоне, 47; Саного, 56; фон Берген, 90 - Дзагоев, 33; Вернблум, 43; Щенников, 88

Судья:

Фернандес Борбалан (Испания)

Место и дата

15 августа 21:45, Стад-де-Суисс, Текстовая трансляция

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