«Трактору» поставили задачу – играть в финале Восточной конференции

Губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Борис Дубровский поставил задачу перед руководством клуба задачу на предстоящий сезон КХЛ.

- У нас есть некая динамика, мы ее видим. Команда должна играть в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в этом году, – сказал Дубровский.

Директор клуба Иван Сеничев поблагодарил главу региона за поддержку команды и отметил, что «Трактор» приложит все усилия, чтобы эту задачу выполнить.

- Сезон юбилейный. Готовимся очень серьезно, постараемся радовать наших болельщиков, – отметил главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

Добавим, что Регулярный чемпионат КХЛ стартует уже через неделю, 21 августа. Первую игру сезона «Трактор» проведет на выезде 23 августа против «Лады». Дома челябинская команда сыграет 27 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.