Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ- : -Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар- : -Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Трактору» поставили задачу – играть в финале Восточной конференции

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Губернатор Челябинской области, президент «Трактора» Борис Дубровский поставил задачу перед руководством клуба задачу на предстоящий сезон КХЛ.

- У нас есть некая динамика, мы ее видим. Команда должна играть в финале Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги в этом году, – сказал Дубровский.

Директор клуба Иван Сеничев поблагодарил главу региона за поддержку команды и отметил, что «Трактор» приложит все усилия, чтобы эту задачу выполнить.

- Сезон юбилейный. Готовимся очень серьезно, постараемся радовать наших болельщиков, – отметил главный тренер команды Анвар Гатиятулин.

Добавим, что Регулярный чемпионат КХЛ стартует уже через неделю, 21 августа. Первую игру сезона «Трактор» проведет на выезде 23 августа против «Лады».  Дома челябинская команда сыграет 27 августа с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – «Йокерит». Ковальчук и Дацюк вне заявки на финал турнира ПучковаТренерский штаб СКА определился с составом команды на финал турнира памяти Пучкова против «Йокерита».«СКА-Нева» уступила сборной Канаде на турнире имени Пучкова в матче за бронзуВ матче за третье место турнира имени Пучкова «СКА-Нева» проиграла сборной Канаде со счетом 0:4.Владимир Крикунов: Завтра с «Авангардом» будем играть на победуГлавный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Барысом» (3:1) на мемориале Виктора Блинова.Не терзайте Знарка! Отсутствие игроков НХЛ не делает Россию фаворитом на ОИНе терзайте Знарка! Отсутствие игроков НХЛ не делает Россию фаворитом на ОИОбозреватель «Советского спорта» опровергает устоявшееся мнение, что без энхаэловцев наша сборная на Олимпиаде-2018 обречена на успех.Юнас Энрот: В КХЛ играют сильные игрокиВратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о знакомстве с главным тренером Горди Дуайером и какие требования он предъявляет к игрокам, а также поделился ожиданиями от встречи с нападающими СКА Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.
Горнолыжный спорт
Медведева и Дериглазова претендуют на звание спортсменки года по версии WSF
Футбол
Лучший бомбардир «Халл Сити» Слуцкого из-за травмы выбыл на полгода
Футбол
Абрамович не хочет платить «Торино» 100 миллионов за Белотти
Теннис
Звонарева получила wild card на турнире в Нью-Хейвене
все новости
Трактор
Тракторкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости