Вячеслав Мельников: Давно не видел столь беспомощного «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы от голландского «Утрехта».



«Матч не просто озадачил, а поселил сомнение насчет нашей команды. Я давно не видел настолько беспомощного «Зенита», с низкой скоростью передвижения по полю и большим браком в действиях. Честно скажу: игра оставила удручающее впечатление.

Причину случившегося определить сложно. Роберто Манчини сетует на график: мол, играли на третий день после встречи с «Ахматом», не успели восстановиться. Однако они же сами пошли на это. Лига Европы проводит встречи по четвергам, был бы дополнительный день для восстановления. Странно сетовать на частые матчи при такой глубине состава, какой имеет «Зенит», - цитирует Мельникова «Газета.Ру».