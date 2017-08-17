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Александр Кокорин: Обязательно обыграем «Утрехт» дома

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Форвард «Зенита» Александр Кокорин после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1) пообещал обыграть голландцев в ответной игре в Санкт-Петербурге.

«Обязательно обыграем их дома», – приводит слова Кокорина официальный сайт телеканала «Матч ТВ».

Напомним, в среду «Зенит» проиграл «Утрехту» в гостях на стадионе «Гальгенвард». Единственный гол в матче на 76-й минуте забил марокканец Закария Лабьяд.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

Ответный матч пройдет 24 августа на стадионе «Санкт-Петербург».

Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей победил «Бней-Иегуду» из Израиля (2:0, 0:1).

Матч

Утрехт - Зенит - 1:0 (0:0)

Голы

Лабиад 76 (1:0).

Состав

Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад

Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)

Предупреждения:

Клайбер, 61; Аюб, 86 - нет

Судья:

Славко Винчич (Словения)

Место и дата

16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция

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