Александр Кокорин: Обязательно обыграем «Утрехт» дома
Форвард «Зенита»
Александр Кокорин после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом»
(0:1) пообещал обыграть голландцев в ответной игре в Санкт-Петербурге.
«Обязательно обыграем их дома», – приводит слова Кокорина официальный сайт телеканала «Матч ТВ».
Напомним, в среду «Зенит» проиграл «Утрехту» в гостях на стадионе «Гальгенвард». Единственный гол в матче на 76-й минуте забил марокканец Закария Лабьяд.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча
Ответный матч пройдет 24 августа на стадионе «Санкт-Петербург».
Напомним, в третьем квалификационном раунде «Зенит» по сумме двух матчей победил «Бней-Иегуду» из Израиля (2:0, 0:1).
Матч
Голы
Лабиад 76 (1:0).
Состав
Утрехт: Йенсен, Клайбер, Брафхейд (Думич, 88), ван дер Меер (Трупе, 77), ван дер Маарель, ван де Стрек, Керк (Гёртлер, 77), Аюб, Эмануэльсон, Дессерс, Лабиад
Зенит: Лунев, Кришито, Маммана, Иванович, Смольников, Краневиттер (Кузяев, 84), Жирков, Паредес, Ерохин, Дриусси (Полоз, 57), Кокорин (Дзюба, 89)
Предупреждения:
Судья:
Славко Винчич (Словения)
Место и дата
16 августа 19:00, Стадион Галгенваард, Текстовая трансляция