Мидер Анатан «Ana» Фам покинул состав команды OG.



Ana выступал за OG с августа 2016 года. Вместе с командой он выигрывал The Boston Major 2016, The Kiev Major 2017 и Elimination Mode 3.0. На The International 2017 коллектив занял 7-8 место.



OG назовет имя нового игрока в ближайшее время.



Состав OG по Dota 2:



Юхан «n0tail» Сундштайн

Таль «Fly» Айзик

Густав «s4» Магнуссон

Джесси «JerAx» Вайникка

