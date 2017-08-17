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Хельмут Марко: Феттель хорошо отдохнет и после каникул станет еще сильнее

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко назвал своего фаворита в борьбе за чемпионство.

«Я верю в Феттеля, так как хорошо знаю, насколько он психологически устойчив. «Феррари» серьезно прибавила в этом году. Гонка в Сильверстоуна была, скорее, исключением. В первой половине сезона у Скудерии была быстрейшая машина, и только из-за различных обстоятельств они не смогли реализовать все возможности.

Я уверен, что Феттель хорошо отдохнет на летних каникулах и станет еще сильнее. Зная его, могу сказать, что так и будет», – приводит Autosport.com.ru слова Марко.

Напомним, после 11 этапов сезона четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель опережает на 14 очков британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса».

12-й этап сезона «Гран-при Бельгии» пройдет 27 августа на трассе «Спа-Франкоршам».

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