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«Ак Барс» переиграл минское «Динамо» в матче за третье место Кубка ЛЖД

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Ак Барс» в овертайме переиграл минское «Динамо» в матче за третье место предсезонного Кубка Латвийской железной дороги со счетом 3:2.

У минчан заброшенными шайбами отметились Александр Китаров и Сергей Дрозд. В составе казанской команды точные броски на счету Станислава Галиева и Джастина Азеведу.

Победную шайбу в овертайме забросил Азеведу, оформив дубль в матче.

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