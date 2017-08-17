«Ак Барс» переиграл минское «Динамо» в матче за третье место Кубка ЛЖД
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Ак Барс» в овертайме переиграл минское «Динамо» в матче за третье место предсезонного Кубка Латвийской железной дороги со счетом 3:2.
У минчан заброшенными шайбами отметились Александр Китаров и Сергей Дрозд. В составе казанской команды точные броски на счету Станислава Галиева и Джастина Азеведу.
Победную шайбу в овертайме забросил Азеведу, оформив дубль в матче.
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