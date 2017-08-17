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Оливер Экман-Ларссон: Надеюсь, что я готов стать капитаном «Аризоны»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Защитник «Аризоны» Оливер Экман-Ларссон заявил, что готов стать новым капитаном команды.

- Это огромная честь. Я даже никогда не мечтал об этом. Это было так далеко от меня. Это невероятно. Надеюсь, что я готов к этому. Но кто знает, что получится? Не думаю, что это меня изменит. Я хочу думать, что могу получить нашивку за то, кем я был в течение последних семи лет, что сделал, - передает слова Экман-Ларссона официальный сайт НХЛ.

Напомним, что «Аризона» отказалась продлить контракт с 40-летним нападающим Шэйном Доуном, который был капитаном «койотов» с 2003 года.

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