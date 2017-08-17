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«Кузня» ведет переговоры со Счастливым и Черновым

Источник:  ХК «Металлург» (Новокузнецк)Комментарии

Новокузнецкий «Металлург» ведет переговоры о подписании контрактов с нападающими Петром Счастливым и Артемом Черновым, сообщается на официальном сайте клуба.

38-летний Счастливый в сезоне 2016/17 играл в КХЛ за рижское «Динамо». В 46 матчах набрал 12 (6+6) очков при показателе полезности «-5». Ранее выступал за ярославские «Торпедо»/»Локомотив», «Химик», ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо» и «Сочи». В 2011 году в составе уфимского клуба завоевал Кубок Гагарина. 

35-летний Чернов - воспитанник новокузнецкой школы хоккея. В составе «Металлурга» дебютировал в сезоне 1999/2000, когда команда стала бронзовым призером чемпионата России. Минувший сезон Чернов начинал в «Салавате Юлаеве», сыграв за него 15 матчей и набрав 2 (1+1) очка при показателе полезности «+3». Затем выступал в «Нефтехимике» (5 матчей, «-1»), а завершал сезон в «Витязе» - 30 матчей, 7 (0+7) очков, полезность «-2». 

В составе московского «Динамо» он в 2012 году стал обладателем Кубка Гагарина. 

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