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У Дениса Лебедева умерла мать

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский боксер Денис Лебедев сообщил , что у него умерла мать и попросил журналистов не беспокоить его какое-то время в связи с трауром в семье.

«У меня умерла мама. Я хочу попросить журналистов пока меня не беспокоить, пожалуйста», - приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

Напомним, в июле Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив по очкам австралийца Марка Флэнагана.

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