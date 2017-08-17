У Дениса Лебедева умерла мать

Российский боксер Денис Лебедев сообщил , что у него умерла мать и попросил журналистов не беспокоить его какое-то время в связи с трауром в семье.

«У меня умерла мама. Я хочу попросить журналистов пока меня не беспокоить, пожалуйста», - приводит слова спортсмена «Р-Спорт».

Напомним, в июле Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), победив по очкам австралийца Марка Флэнагана.