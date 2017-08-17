Большинство читателей «Советского спорта» считают, что «Краснодар» обыграет «Црвену Звезду» в 1-2 мяча

Сегодня состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата встречи.

По мнению большинства читателей нашего сайта, «Краснодар» обыграет «Црвену Звезду». Самым популярным стал вариант с победой российской команды в 1-2 мяча, который набрал 514 голосов (59%). За победу «Црвены Звезды» проголосовало 139 (16%) опрошенных. На третьем месте результативная ничья – 115 (13.2%).

Напомним, что матч пройдет в Краснодаре. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.