Большинство читателей «Советского спорта» считают, что «Краснодар» обыграет «Црвену Звезду» в 1-2 мяча
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Сегодня состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром»
и «Црвеной Звездой». «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата встречи.
По мнению большинства читателей нашего сайта, «Краснодар» обыграет «Црвену Звезду». Самым популярным стал вариант с победой российской команды в 1-2 мяча, который набрал 514 голосов (59%). За победу «Црвены Звезды» проголосовало 139 (16%) опрошенных. На третьем месте результативная ничья – 115 (13.2%).
Напомним, что матч пройдет в Краснодаре. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.
Матч
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически