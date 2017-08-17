СКА – «Йокерит». Ковальчук и Дацюк вне заявки на финал турнира Пучкова
Источник: ХК СКАКомментарии
Тренерский штаб СКА определился с составом команды на финал турнира памяти Пучкова против «Йокерита».
Ворота будет защищать Микко Коскинен, запасным голкипером заявлен Игорь Шестеркин.
Первое звено: Белов – Рундблад, Хохлачев – Калинин – Плотников;
Второе звено: Гавриков – Херсли, Широков – Коскиранта – Барабанов;
Третье звено: Чудинов, Гусев – Похоркин – Карпов;
Четвертое звено: Зуб – Яковлев, Тихонов – Каблуков – Кетов.
Напомним, матч начнется в 19:30.
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