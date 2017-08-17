«Спартак» согласовал с «Миланом» трансфер Ньянга за 18 млн евро

«Спартак» договорился с «Миланом» о переходе в московский клуб нападающего М'Байе Ньянга, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Сумма трансфера 22-летнего француза составит 18 миллионов евро, а соглашение будет рассчитано на четыре года.

Зарплата Ньянга в «Спартаке» составит 3 миллиона евро плюс бонусы.

В пятницу футболист пройдет медобследование для «Спартака» в Риме.

Напомним, форвард перешел в «Милан» из «Кана» в 2012 году. За неполных пять сезонов в составе «россонери» Ньянг провел 77 матчей и забил 12 голов. Также он уходил в аренду в «Монпелье» (22 матча, 5 голов), «Дженоа» (14 матчей, 5 голов) и «Уотфорд» (11 матчей, 2 гола).

В прошлом году в составе «Милана» Ньянг стал обладателем Суперкубка Италии.

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