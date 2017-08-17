«Краснодар» – «Црвена Звезда». Стартовые составы

читайте также

«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.

«Краснодар» – «Црвена Звезда». Онлайн Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой».

Большинство читателей «Советского спорта» считают, что «Краснодар» обыграет «Црвену Звезду» в 1-2 мяча Сегодня состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата встречи.

Александр Кокорин: Обязательно обыграем «Утрехт» дома Форвард «Зенита» Александр Кокорин после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1) пообещал обыграть голландцев в ответной игре в Санкт-Петербурге.