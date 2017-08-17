«Краснодар» – «Црвена Звезда». Стартовые составы
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Црвены Звезды» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Ристич, Газинский, Мамаев, Классон, Игнатьев, Вардерсон
Запасные: Сафонов, Жиров, Жигулев, Жоазинью, Шишкин, Сулейманов, Смолов
«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Бояки, Бабич, Дональд, Стойкович, Анджелкович, Радоньич, Срнич, Савич
Запасные: Кахриман, Расич, Мильяш, Аджич, Милич, Пешич, Гобельич
Напомним, что матч пройдет в Краснодаре. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.
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