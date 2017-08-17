Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ1 : 1Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар1 : 0Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Краснодар» – «Црвена Звезда». Стартовые составы

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Црвены Звезды» на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

«Краснодар»: Синицын, Петров, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Ристич, Газинский, Мамаев, Классон, Игнатьев, Вардерсон

Запасные: Сафонов, Жиров, Жигулев, Жоазинью, Шишкин, Сулейманов, Смолов

«Црвена Звезда»: Борян, Ле Таллек, Канга, Бояки, Бабич, Дональд, Стойкович, Анджелкович, Радоньич, Срнич, Савич

Запасные: Кахриман, Расич, Мильяш, Аджич, Милич, Пешич, Гобельич

Напомним, что матч пройдет в Краснодаре. Встреча начнется в 20:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет прямую текстовую трансляцию этой игры.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Спартак» подпишет форварда «Милана»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Краснодар» – «Црвена Звезда». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию первого матча раунда плей-офф Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой».Большинство читателей «Советского спорта» считают, что «Краснодар» обыграет «Црвену Звезду» в 1-2 мячаСегодня состоится первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой». «Советский спорт» провел опрос читателей по поводу результата встречи.Александр Кокорин: Обязательно обыграем «Утрехт» домаФорвард «Зенита» Александр Кокорин после первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Утрехтом» (0:1) пообещал обыграть голландцев в ответной игре в Санкт-Петербурге.Вячеслав Мельников: Давно не видел столь беспомощного «Зенита»Бывший полузащитник «Зенита» Вячеслав Мельников прокомментировал поражение санкт-петербургского клуба в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы от голландского «Утрехта».
Теннис
Мария Шарапова: В 28 лет я не представляла, что буду играть после Олимпиады в Рио
Велотрек
Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Перкинсу
Футбол
Луис Суарес пропустит месяц из-за травмы
Горнолыжный спорт
Медведева и Дериглазова претендуют на звание спортсменки года по версии WSF
все новости
Црвена Звезда
Црвена Звездакалендарьстатистика
Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Лига Европы
Лига Европытаблицакалендарьстатистикатексты/новости