Игорь Никитин: Марченко дадим сыграть завтра – против «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин пообещал показать в деле своего известного новичка, защитника Алексея Марченко, уже на Кубке мэра Москвы.

- Марченко планируем заявить на матч с «Динамо», - пообещал Игорь Никитин после победы ЦСКА над «Витязем» 2:1. – Алексей уже прошел тесты. И они показали, что защитник находится в отличной форме. Он явно тренировался и хорошо подготовился к сезону. Но одно дело заниматься самостоятельно и совсем другое – в составе команды. Так что практика ему сейчас тоже очень нужна. Поэтому и несколько форсируем его первую игру за ЦСКА.