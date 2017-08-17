Валерий Белов: Мне понравилось, как «Витязь» прошел тест ЦСКА

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы.

– Мне очень не понравился второй период, особенно его начало, – заявил Валерий Белов. – А вот концовку мы провели достаточно уверенно и на хорошем уровне. Поэтому в целом впечатления от матча положительные. Поединок с ЦСКА был достаточно серьезным тестом для нас. Хорошая игра получилась.