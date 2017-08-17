«Крыльев Советов» подписали контракт с защитником Немчаниновым

Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов перешел в «Крылья Советов». Об этом информирует официальный сайт самарской команды.

Как сообщается, контракт украинского защитника с «Крыльями Советов» рассчитан на два года. Немчанинов будет играть в составе самарцев под номером 23.

Ранее 27-летний защитник выступал за украинские клубы «Динамо» (Киев), «Нива» (Винница), «Звезда» (Кировоград), «Волынь» (Луцк), «Черноморец» (Одесса).

