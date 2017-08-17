«Крыльев Советов» подписали контракт с защитником Немчаниновым
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Защитник донецкого «Олимпика» Дмитрий Немчанинов перешел в «Крылья Советов».
Об этом информирует официальный сайт самарской команды.
Как сообщается, контракт украинского защитника с «Крыльями Советов» рассчитан на два года. Немчанинов будет играть в составе самарцев под номером 23.
Ранее 27-летний защитник выступал за украинские клубы «Динамо» (Киев), «Нива»
(Винница), «Звезда» (Кировоград), «Волынь» (Луцк), «Черноморец» (Одесса).
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