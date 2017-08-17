Михаил Бирюков: Хочу стать первым номером в «Витязе» и паниковать не собираюсь

Вратарь «Витязя» Михаил Бирюков прокомментировал поражение в матче с ЦСКА (1:2) на Кубке мэра Москвы.

– То, что я заменил Сятери, уже осталось в прошлом, – заявил Бирюков после матча. – Да, я хочу стать в «Витязе» первым номером и много для этого работаю. Но мой напарник Игорь Сапрыкин делает тоже самое. Кто будет играть сильнее, тот и станет первым. Я запаниковал после первой пропущенной шайбы?! Может, вам с трибуны так и показалось, но я никакой паники не чувствовал.