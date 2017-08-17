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Андрей Марков: В статистическом плане результаты предсезонки неважны

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Защитник «Ак Барс» Андрей Марков прокомментировал победу в матче за третье место на Кубке Латвийской железной дороги над минским «Динамо» (3:2 ОТ).

– Будем работать, еще есть время до начала чемпионата. В статистическом плане результаты предсезонки неважны. Лучше поставить командную игру, наработать сочетания и комбинации, почувствовать вкус победы и уверенность. В двух первых периодах соперник нас переиграл, а третий мы провели хорошо – этот период можно занести к нам в актив, держать его в уме, есть от чего оттолкнуться.

Яруллин? Мы с ним провели четыре игры. Получил удовольствие. На льду обсуждаем с ним игровые ситуации, стараемся подсказывать друг другу, ведь при нынешних скоростях хоккея нужно принимать быстрые решения, – цитирует Маркова «БИЗНЕС Online».

Напомним, что в финале турнира встретятся рижское «Динамо» и ярославский «Локомотив».

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