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«Локомотив-Кубань» продлил контракт с форвардом Коллинсом

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американским форвардом Марди Коллинсом на один год, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

В прошлом сезоне баскетболист начал в стартовом составе 13 из 17 игр Еврокубка и в среднем набирал 10,8 очка, делал 5,5 подбора и 3,6 результативной передачи.

В Единой лиге ВТБ Коллинс провел 25 встреч, его показатели - 12,2 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи.

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