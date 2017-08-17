«Локомотив-Кубань» продлил контракт с форвардом Коллинсом

«Локомотив-Кубань» продлил контракт с американским форвардом Марди Коллинсом на один год, сообщается на официальном сайте краснодарского клуба.

В прошлом сезоне баскетболист начал в стартовом составе 13 из 17 игр Еврокубка и в среднем набирал 10,8 очка, делал 5,5 подбора и 3,6 результативной передачи.

В Единой лиге ВТБ Коллинс провел 25 встреч, его показатели - 12,2 очка, 4,9 подбора и 3,6 передачи.