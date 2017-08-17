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Анатан «Ana» Фам возьмет перерыв в игровой карьере

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Бывший игрок OG Анатан «Ana» Фам в своем твиттере сообщил, что возьмет перерыв игровой карьере.


Я сделаю перерыв в этом сезоне. Увидимся в следующем сезоне!

Ana выступал за OG с августа 2016 года. Вместе с командой он выигрывал The Boston Major 2016, The Kiev Major 2017 и Elimination Mode 3.0. На The International 2017 коллектив занял 7-8 место.

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