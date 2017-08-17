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Зинэтула Билялетдинов: Сейчас надо просто отдохнуть

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги выступления казанской команды на Кубке Латвийской железной дороги.

- Непростой турнир: за пять дней четыре игры, но мы все в одинаковых условиях. Каждая команда готовилась по-своему - это понятно. Считаю, что мы получили пользу от этих игр. Сейчас надо просто отдохнуть, потому что времени осталось мало.

Есть ли у вопросы к нападающим? Хотелось бы, чтобы они забивали много. Мы об этом постоянно говорим, пока не получается, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС Online».

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