Зинэтула Билялетдинов: Сейчас надо просто отдохнуть
Источник: «БИЗНЕС Online»Комментарии
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги
выступления казанской команды на Кубке Латвийской железной дороги.
- Непростой турнир: за пять дней четыре игры, но мы все в одинаковых условиях. Каждая команда готовилась по-своему - это понятно. Считаю, что мы получили пользу от этих игр. Сейчас надо просто отдохнуть, потому что времени осталось мало.
Есть ли у вопросы к нападающим? Хотелось бы, чтобы они забивали много. Мы
об этом постоянно говорим, пока не получается, – передает слова Билялетдинова «БИЗНЕС
Online».
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