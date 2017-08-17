Петербургский «Зенит» уступил «Белогорью» на Мемориале Платонова

«Зенит» в матче Мемориала Платонова уступил «Белогорью» со счетом 15:25, 23:25, 20:25.

После двух игр «Белогорье» имеет две победы и занимает первое место в группе А. Петербуржцы с одной победой расположился на второй строчке.

Следующий матч «Зенит» проведет 18 августа против минского «Строителя». «Белогорье» в этот же день встретится с «Динамо-ЛО».