Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  БАТЭ1 : 1Александрия
Футбол  Вардар- : -Фенербахче
Футбол  Милан- : -Шкендия
Футбол  Краснодар1 : 0Црвена Звезда
Футбол  Аякс- : -Русенборг
Футбол  Маритиму- : -Динамо Киев
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Горди Дуайер: Не смогли выиграть у «Ак Барса», но проделали хорошую работу

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче за третье место на Кубке Латвийской железной дороги.

– Этот матч был во многом похож на тот, что был вчера. В прошлой игре у нас возникли проблемы с удалениями. Когда играли в большинстве во втором периоде, сбились с ритма, но вернулись в третьем периоде. Сегодня же мы держались достойно. У нас было три выхода один на один, штрафной бросок, много моментов в нападении.

Не смогли выиграть, но проделали хорошую работу. Мы сократили шансы отличной команды своей игрой в защите. Все еще есть, где прогрессировать – не только в обороне, но и в переходе в атаку. Но в целом наша команда выглядела солидно, – передает слова Дуайера «БИЗНЕС Online».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Зинэтула Билялетдинов: Сейчас надо просто отдохнутьГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги выступления казанской команды на Кубке Латвийской железной дороги.Андрей Марков: В статистическом плане результаты предсезонки неважныЗащитник «Ак Барс» Андрей Марков прокомментировал победу в матче за третье место на Кубке Латвийской железной дороги над минским «Динамо» (3:2 ОТ).«Ак Барс» переиграл минское «Динамо» в матче за третье место Кубка ЛЖД«Ак Барс» в овертайме переиграл минское «Динамо» в матче за третье место предсезонного Кубка Латвийской железной дороги со счетом 3:2.Юнас Энрот: В КХЛ играют сильные игрокиВратарь минского «Динамо» Юнас Энрот рассказал о знакомстве с главным тренером Горди Дуайером и какие требования он предъявляет к игрокам, а также поделился ожиданиями от встречи с нападающими СКА Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком.Горди Дуайер: Мы совершили камбэк против такой прекрасной команды, как «Ак Барс»Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги после победы в матче с казанским «Ак Барсом» (3:2 Б) на Кубке ЛЖД.
Теннис
Мария Шарапова: В 28 лет я не представляла, что буду играть после Олимпиады в Рио
Велотрек
Путин предоставил российское гражданство австралийскому велогонщику Перкинсу
Футбол
Луис Суарес пропустит месяц из-за травмы
Горнолыжный спорт
Медведева и Дериглазова претендуют на звание спортсменки года по версии WSF
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Ак Барс
Ак Барскалендарьстатистика
Горди Дуайер
Горди Дуайервсе новости