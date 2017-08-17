Горди Дуайер: Не смогли выиграть у «Ак Барса», но проделали хорошую работу

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:3 ОТ) в матче за третье место на Кубке Латвийской железной дороги.

– Этот матч был во многом похож на тот, что был вчера. В прошлой игре у нас возникли проблемы с удалениями. Когда играли в большинстве во втором периоде, сбились с ритма, но вернулись в третьем периоде. Сегодня же мы держались достойно. У нас было три выхода один на один, штрафной бросок, много моментов в нападении.

Не смогли выиграть, но проделали хорошую работу. Мы сократили шансы отличной команды своей игрой в защите. Все еще есть, где прогрессировать – не только в обороне, но и в переходе в атаку. Но в целом наша команда выглядела солидно, – передает слова Дуайера «БИЗНЕС Online».