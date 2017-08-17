Кузнецова обыграла Суарес-Наварро на турнире в Цинциннати

Российская теннисистка Светлана Кузнецова взяла верх над испанкой Карлой Суарес-Наварро в третьем круге турнира в Цинциннати.

Счет встречи, продолжавшейся 1 час 17 минут, - 6:2, 6:4.

Кузнецова один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку, реализовала пять брейк-пойнтов из девяти и проиграла два гейма на своей подаче.

В следующем раунде она встретится в победительницей пары Гарбинье Мугуруса (Испания) - Мэдисон Киз (США).

Цинциннати (США)

Турнир WTA

Покрытие: хард

Призовой фонд: 2 536 154 долларов

Одиночный разряд

Третий круг

Суарес-Наварро (Испания) - Кузнецова (Россия) - 2:6, 4:6.