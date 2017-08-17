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Сын Мостового сменил клуб в Испании

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Полузащитник Александр Мостовой-младший, сын бывшего футболиста «Спартака», «Сельты» и сборной России Александра Мостового, подписал контракт с «Атлетико Марбелья», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Соглашение с 21-летним хавбеком рассчитано на один год.

«Атлетико Марбелья» выступает в одной из низших лиг Испании. В прошлом сезоне Мостовой-младший защищал цвета клуба «Пенья Лос Компадрес», приняв участие в 13 матчах.

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