«Спартак» договорился о переходе Ньянга, Суарес пропустит месяц, Абрамович не хочет платить 100 млн. Главные новости дня

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня на данную минуту.

1. «Спартак» договорился с «Миланом» о переходе в московский клуб нападающего М'Байе Ньянга. Сумма трансфера 22-летнего француза составит 18 миллионов евро, а соглашение будет рассчитано на четыре года.

2. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила номинантов на звание лучшего тренера по итогам сезона-2016/17.

3. Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что конкуренты не смогут переманить к себе голландского пилота Макса Ферстаппена.

4. Владелец «Челси» Роман Абрамович не хочет платить «Торино» 100 миллионов за форварда Андреа Белотти.

5. Нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес пропустит не менее шести месяцев из-за травмы, полученной в домашнем матче третьего тура чемпионшипа с «Вулверхэмптоном».

6. Кришитану Роналду, Лионель Месси, Джанлуиджи Буффон и Златан Ибрагимович претендуют на звание лучшего футболиста года по итогам прошедшего сезона.

7. Нападающий «Барселоны» Луис Суарес получил травму колена в ответном матче Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2).

8. Двукратная чемпионка мира фигуристка Евгения Медведева и олимпийская чемпионка фехтовальщица Инна Дериглазова претендуют на звание спортсменки года в индивидуальных видах спорта по версии международной организации Women’s sports foundation.

9. Сергей Лапочкин из Санкт-Петербурга будет главным арбитром матча седьмого тура чемпионата России между «Уралом» и ЦСКА.

10. Ибрагимович может войти в тренерский штаб «Манчестер Юнайтед».

11. Зидан сравнялся с Дель Боске по количеству выигранных трофеев в качестве тренера «Реала».

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