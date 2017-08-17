Хачанов уступил Сугите на турнире в Цинциннати
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский теннисист Карен Хачанов уступил японцу Юити Сугите в третьем круге турнира в Цинциннати.
Счет встречи, продолжавшейся два часа, - 7:6 (0:7), 3:6, 3:6.
Хачанов 14 раз подал навылет, допустил шесть двойных ошибок, отыграл восемь брейк-пойнтов из 12 и совершил один брейк.
В следующем раунде Сугита встретится с болгарином Григором Димитровым.
Цинциннати
(США)
Турнир ATP
Покрытие: хард
Призовой фонд: 4 973 120 долларов
Одиночный разряд
Третий круг
Сугита (Япония) - Хачанов (Россия) - 6:7 (0:7), 6:3, 6:3.
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