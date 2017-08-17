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«Барселона» выразила соболезнования родным и близким жертв теракта

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Барселона» выразила соболезнования родным и близким жертв теракта, который произошел 17 августа в Испании.

«Мы опечалены терактом, который произошел в городе. Все наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и жителями города», – сообщается в официальном твиттере команды.

Напомним, что в результате наезда фургона на прохожих в центре Барселоны погибли 13 человек.

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