«Барселона» выразила соболезнования родным и близким жертв теракта
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Барселона» выразила соболезнования родным и
близким жертв теракта, который произошел 17 августа в Испании.
«Мы опечалены терактом, который произошел в городе. Все наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и жителями города», – сообщается в официальном твиттере команды.
Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 17 августа 2017 г.
Напомним, что в результате наезда фургона на прохожих в центре Барселоны погибли 13 человек.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически