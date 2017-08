«Барселона» выразила соболезнования родным и близким жертв теракта, который произошел 17 августа в Испании.

«Мы опечалены терактом, который произошел в городе. Все наши мысли сейчас с жертвами, их семьями и жителями города», – сообщается в официальном твиттере команды.

Deeply saddened by the attack on our city. All our thoughts are with the victims, their families and with the people of Barcelona.