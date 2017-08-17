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Тарас Хтей: Петербургский «Зенит» будет достойным конкурентом в Суперлиге

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Спортивный директор «Белогорья» Тарас Хтей в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о вступлении петербургского «Зенита» в Суперлигу.

- «Зениту» очень повезло, что «Динамо» из Краснодара уступило свое место. У клуба подбор игроков, в том числе и легионеров, достаточно хорош, чтобы выполнять те задачи, которые поставлены. В чемпионате России с ними будет не так просто играть. Желаю команде удачи.

- Рассматриваете «Зенит» как прямого конкурента «Белогорья» за призовые места и еврокубки?
- Думаю, да, команде под силу решать эти задачи. У «Зенита» есть все: бюджет, зал, поддержка. Это будет достойный конкурент.

- ВФВ поступила правильно, раз разрешила «Зениту» играть сразу в Суперлиге?
- Если есть такие амбиции, спонсор - почему нет? Надо только приветствовать. что в Суперлиге появился такой клуб. Это шаг к лучшему. В Краснодаре не могли содержать «Динамо», там были большие долги. Это мучения. Решение федерации абсолютно верное, я его поддерживаю, - сказал Хтей корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

«Должны попасть в еврокубки». На что рассчитывать «Зениту» в новом сезоне

Напомним, в сезоне 2017/2018 петербургский «Зенит» дебютирует в Суперлиге. 23 июня команду приняли в число участников чемпионата России вместо краснодарского «Динамо». Волейбольный «Зенит» создан по инициативе «Газпрома». 

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