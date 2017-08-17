Московский «Арарат» подписал полузащитника Пугина (фото)
«Арарат» подписал контракт с полузащитником Алексеем Пугиным, сообщает официальный твиттер московского клуба.
Детали соглашения с 30-летним хавбеком не приводятся.
Последним клубом Пугина была «Томь», за которую игрок провел 58 матчей и забил 11 голов. Также он выступал за вологодское «Динамо» и столичное «Торпедо».
«Арарат» подписал контракт с Алексеем Пугиным https://t.co/HpmWf88ocy pic.twitter.com/RJIFIqEaQY— FC Ararat Moscow (@FC_AraratMoscow) 17 августа 2017 г.
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