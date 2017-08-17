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Московский «Арарат» подписал полузащитника Пугина (фото)

Источник:  Официальная страница ФК «Арарат» «ВКонтакте»Комментарии

«Арарат» подписал контракт с полузащитником Алексеем Пугиным, сообщает официальный твиттер московского клуба.

Детали соглашения с 30-летним хавбеком не приводятся.

Последним клубом Пугина была «Томь», за которую игрок провел 58 матчей и забил 11 голов. Также он выступал за вологодское «Динамо» и столичное «Торпедо».

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