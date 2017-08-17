«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы
Футболисты
«Краснодара» переиграли «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф
квалификации Лиги Европы со счетом 3:2.
Счет в матче на 20-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Иван Игнатьев, оказавшийся первым на отскоке после мощного удара Михайло Ристича из-за пределов штрафной. В самом начале второго тайма шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон точным ударом в касание замкнул подачу Кристиана Рамиреса с левого фланга и удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте полузащитник сербской команды Славолюб Срнич с дальнего расстояния мощно и точно пробил в дальний нижний угол ворот Андрея Синицына, сократив разрыв в счете. Десять минут спустя защитник Сергей Петров ударом с линии штрафной площади пробил голкипера «Црвены Звезды» Милана Боряна. Однако всего через четыре минуты вышедший на замену Александар Пешич ударом с близкого расстояния вновь сократил разницу в счете до одного мяча.
Добавим, что на 59-й минуте встречи мяч после удара Ристича из-за пределов штрафной рикошетом от перекладины опустился за линией ворот. Однако главный арбитр матча Гедиминас Мажейка взятие ворот не засчитал.
Отметим, что лидер «Краснодара» Федор Смолов впервые в этом сезоне появился на поле в составе команды, выйдя на замену на 66-й минуте.
Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.
Матч
Краснодар - Црвена Звезда - 3:2 (1:0)
Голы
Игнатьев 20 (1:0). Классон 46 (2:0). Срнич 57 (2:1). Петров 66 (3:1). Пешич 71 (3:2).
Состав
Краснодар: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Газинский, Ристич, Мамаев (Жигулёв, 70), Классон (Сулейманов, 78), Петров, Вандерсон, Игнатьев (Смолов, 66)
Црвена Звезда: Борьян, Стойкович, Бабич (Пешич, 70), Савич, Анджелкович (Гобельич, 78), Канга Каку, Радоньич (Милич, 66), Доналд, Срнич, Ле Таллек, Боакье
Предупреждения:
Рамирес, 29; Смолов, 77; Ристич, 88; Сулейманов, 90 - Ле Таллек, 55; Савич, 77
Судья:
Гедиминас Мажейка (Литва)
Место и дата
17 августа 20:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция