«Краснодар» победил «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Краснодара» переиграли «Црвену Звезду» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы со счетом 3:2.

Счет в матче на 20-й минуте открыл нападающий краснодарской команды Иван Игнатьев, оказавшийся первым на отскоке после мощного удара Михайло Ристича из-за пределов штрафной. В самом начале второго тайма шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон точным ударом в касание замкнул подачу Кристиана Рамиреса с левого фланга и удвоил преимущество своей команды. На 57-й минуте полузащитник сербской команды Славолюб Срнич с дальнего расстояния мощно и точно пробил в дальний нижний угол ворот Андрея Синицына, сократив разрыв в счете. Десять минут спустя защитник Сергей Петров ударом с линии штрафной площади пробил голкипера «Црвены Звезды» Милана Боряна. Однако всего через четыре минуты вышедший на замену Александар Пешич ударом с близкого расстояния вновь сократил разницу в счете до одного мяча.

ВИДЕО ВСЕХ ГОЛОВ

Добавим, что на 59-й минуте встречи мяч после удара Ристича из-за пределов штрафной рикошетом от перекладины опустился за линией ворот. Однако главный арбитр матча Гедиминас Мажейка взятие ворот не засчитал.

Отметим, что лидер «Краснодара» Федор Смолов впервые в этом сезоне появился на поле в составе команды, выйдя на замену на 66-й минуте.

Ответная встреча пройдет в Белграде 24 августа.