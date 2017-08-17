БАТЭ на своем поле не смог переиграть «Александрию»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Футболисты
БАТЭ не смогли переиграть «Александрию» в первом матче раунда плей-офф
квалификации Лиги Европы.
Матч прошел в Борисове и завершился со счетом 1:1. На 8-й минуте встречи счет в этой встрече открыл черногорский полузащитник БАТЭ Мирко Иванич. На 19-й минуте полузащитник украинской команды Евгений Банада восстановил равновесие.
Добавим. что ответная встреча пройдет в Александрии 24 августа.
Матч
БАТЭ - Александрия - 1:1 (1:1)
Голы
Иванич 9 (1:0). Банада 19 (1:1).
Судья:
Тамаш Богнар (Венгрия)
Место и дата
17 августа 20:00, Борисов-Арена, Онлайн-трансляция
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